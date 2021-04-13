Прогноз Олександра Шовковського на матчі Ліги чемпіонів

Цього тижня визначаться учасники півфіналу Ліги чемпіонів. Кого саме ми побачимо у цій стадії турніру, аналізує експерт Parimatch Олександр Шовковський.

Прогноз на матч "Челсі" – "Порту": тотал менше 3.0. Коефіцієнт – 1.5

Перемога "Челсі" над "Порту" у першому матчі не була логічною по грі, але, здається, таким і був план Тухеля. Господарі тримали м’яч, створювали тиск та моменти, а забивав "Челсі". Англійці дуже ефективно скористалися мінімальними помилками у захисті суперника і тепер мають чудові шанси на вихід до півфіналу.

У суботу "Челсі" здобув чергову перемогу у чемпіонаті – 4:1 на полі "Крістал Пелес". Забили гравці, яких не було в основі проти "Порту".

"Порту" в чемпіонаті переміг "Тонделу", в останніх п’яти матчах національної першості команда забила двічі, але з "Челсі" атака не зуміла зіграти настільки ж ефективно. Перемогти у Лондоні з різницею щонайменше у два голи – завдання надскладне. За останній рік це вдалося трьом командам: "Вест Бромвічу", проти якого "Челсі" годину грав у меншості, "Ман Сіті" та "Ліверпулю".

"Порту" в цій Лізі чемпіонів переміг у гостях "Краснодар", "Марсель" та "Олімпіакос", але поступився "Ман Сіті" та "Ювентусу". Отже із серйозними суперниками на виїзді португальцям складно.

"Челсі" – "Порту". Прогноз

"Челсі" влаштує нічия чи навіть мінімальна поразка. Господарі, найімовірніше, робитимуть ставку на надійну гру в захисті – навряд чи матч буде результативним.

Прогноз на матч "Парі Сен-Жермен" – "Баварія": гості заб’ють більше 1.5 гола. Коефіцієнт 1.6

У XXI столітті ПСЖ лише один раз зміг подолати стадію 1/4 Ліги чемпіонів. Було це в минулому сезоні, коли клуб дійшов до фіналу і програв там саме "Баварії" (0:1).

Парижани не програють в ЛЧ вже 6 матчів поспіль (5 перемог, 1 нічия). А вдома команда перемогла у 6 з 8 останніх поєдинків у ЛЧ. Також відзначимо, що французький клуб не поступився у 22 із 25 останніх ігор в ЛЧ на своєму полі (16 перемог, 6 нічиїх).

У чемпіонаті Франції ПСЖ залишається на 2-й позиції, відставання від "Лілля", який лідирує, – 3 очки. В останньому турі парижани перемогли на виїзді "Страсбур" 4:1.

Мюнхенська команда виходила в півфінал у 7 із 9 останніх розіграшів ЛЧ. Поступившись ПСЖ у першій грі чвертьфіналу, "Баварія" перервала свою 19-матчеву серію без поразок в ЛЧ (18 перемог, 1 нічия). Крім цього, в першому матчі проти ПСЖ "Баварія" пропустила 2 голи вже у першому таймі. Таке сталося з командою вперше з вересня 2017 року, коли мюнхенці пропустили 2 м'ячі від все того ж ПСЖ у матчі групового етапу ЛЧ.

На виїзді в ЛЧ мюнхенці виграли в 7 з 8 останніх поєдинків, причому у всіх переможних зустрічах вони забивали суперникам як мінімум 2 голи. Також "Баварія" не програла в 17 останніх виїзних поєдинках в ЛЧ (13 перемог, 4 нічиї).

Перед візитом на "Парк де Пренс" команда Ганса-Дітера Фліка не втримала перемогу над берлінським "Уніоном" в матчі чемпіонату Німеччини 1:1. "Баварія" лідирує в Бундеслізі, але відрив від "РБ Лейпциг" зменшився до 5 очок.

ПСЖ – "Баварія". Прогноз

Мюнхен не віддасть за просто так титул кращого клубу Європи, тому команда Фліка чіплятиметься за будь-який шанс. Якщо ПСЖ обере гру на відбій, то "Баварія" точно заб’є і переможе. Інша річ, чи вистачить мюнхенцям голів на прохід далі.

Прогноз на матч "Боруссія" Дортмунд – "Ман Сіті": тотал більше 2.5. Коефіцієнт – 1.6

"Боруссія" після поразки в Англії грала в гостях проти "Штутгарта". "Штутгарт" йде у середині таблиці, але на своєму полі не програвав шість матчів поспіль. Серія закінчилася, футбол вийшов дуже яскравим, але є сумніви, що Едін Терзіч хотів бачити саме таку "Боруссії" напередодні гри з "Сіті", де найкращий варіант – не пропустити.

Дортмундці перемогли 3:2, статистика ударів по воротах – 17:14 на їхню користь. "Боруссія" дуже багато дозволила "Штутгарту", і пощастило, що пропустили лише двічі.

Останній матч на своєму полі "Боруссія" програла – 1:2 з "Айнтрахтом". До цього були вісім матчів без поразок, але в п’яти господарі пропустили.

"Ман Сіті" грав вдома з "Лідсом", і це був дуже дивний матч. "Лідс" 45 хвилин грав у меншості, двічі пробив по воротах (обидва удари – з-за меж штрафного майданчика) та переміг 2:1. У "Ман Сіті" було 29 ударів.

Це друга поразка команди Гвардіоли з листопада. Вона не надто вплине на ситуацію у турнірній таблиці, адже "Сіті" має суттєву перевагу над "Манчестер Юнайтед".

"Боруссія" – "Ман Сіті". Прогноз

"Ман Сіті" міг виграти перший матч більш впевнено, це могла бути "суха" перемога в декілька м’ячів. Але рахунок 2:1 дає надію "Боруссії", і німці будуть ризикувати. Тож можна ставити на ТБ 2.5.

Прогноз на матч "Ліверпуль" – "Реал": господарі переможуть. Коефіцієнт 1.9

У трьох минулих сезонах ЛЧ "Ліверпуль" двічі долав бар'єр 1/4 фіналу. Цього сезону в ЛЧ "Червоні" програли лише двічі. Крім поразки від "Реала", команда у груповому раунді поступилася на своєму полі "Аталанті" (0:2).

Поразка в першому чвертьфіналі перервала серію із 4 безпрограшних матчів "Ліверпуля" в ЛЧ (3 перемоги, 1 нічия). На своєму полі команда Клоппа за останні 4 євросезони поступилася в основний час лише "Аталанті" (15 перемог, 4 нічиїх).

В АПЛ команда Клоппа йде 6-ю, відставання від топ-4 – 3 очки. В останньому турі "Ліверпуль" здобув вдома вольову перемогу над "Астон Віллою" 2:1. "Ліверпуль" перервав свою домашню серію без перемог, яка склала 8 матчів (2 нічиї, 6 поразок).

У 10 попередніх євросезонах мадридці 8 разів проходили стадію чвертьфіналу ЛЧ. Цього сезону "Реал" виграв у 4 останніх матчах ЛЧ із загальним рахунком 9:2.

Всього ж мадридці в нинішньому євросезоні здобули 6 перемог (1 нічия, 2 поразки). Нагадаємо, обох поразок команда зазнала від донецького "Шахтаря". На виїзді "Реал" у 4 матчах нинішньої ЛЧ виграв двічі (1 нічия, 1 поразка).

У чемпіонаті Іспанії "Реал" обіграв "Барселону" 2:1 і на добу очолив Ла Лігу. "Реал" не програє вже 13 матчів (11 перемог, 2 нічиї). Також мадридці вперше за 13 років двічі обіграли "Барселону" в одному сезоні Ла Ліги. "Атлетіко" повернувся на перше місце після нічиєї з "Бетісом" (1:1). Відстань між "Атлетіко" і "Реалом" – 1 очко.

"Ліверпуль" – "Реал". Прогноз

Господарі виграють матч. Якщо ж "Ліверпуль" стримає усі контратаки і не помилятиметься біля власних воріт, то має шанс пройти далі. Перемога 2:0 цілком реальна.

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