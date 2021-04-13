Прогноз Александра Шовковского на матчи Лиги чемпионов

На этой неделе определятся участники полуфинала Лиги чемпионов. Кого же мы увидим в этой стадии турнира, анализирует эксперт Parimatch Александр Шовковский.

Прогноз на матч "Челси" – "Порту": тотал меньше 3.0. Коэффициент – 1.5

Победа "Челси" над "Порту" в первом матче не была логичной по игре, но, кажется, таким и был план Тухеля. Хозяева держали мяч, создавали давление и моменты, а забивал "Челси". Англичане очень эффективно воспользовались минимальными ошибками в защите соперника и теперь имеют отличные шансы на выход в полуфинал.

В субботу "Челси" одержал очередную победу в чемпионате – 4:1 на поле "Кристал Пэлас". Забили игроки, которых не было в основе против "Порту".

"Порту" в чемпионате победил "Тонделу", в последних пяти матчах национального первенства команда забила дважды, но c "Челси" атака не сумела сыграть столь же эффективно. Победить в Лондоне с разницей минимум в два гола – задача сверхсложная. За последний год это удалось трем командам: "Вест Бромвичу", против которого "Челси" час играл в меньшинстве, "Манчестер Сити" и "Ливерпулю".

"Порту" в этой Лиге чемпионов победил в гостях "Краснодар", "Марсель" и "Олимпиакос", но уступил "Манчестер Сити" и "Ювентусу". Так что с серьезными соперниками на выезде португальцам сложно.

"Челси" – "Порту". Прогноз

"Челси" устроит ничья или даже минимальное поражение. Хозяева, скорее всего, будут делать ставку на надежную игру в защите – вряд ли матч будет результативным.

Прогноз на матч "Пари Сен-Жермен" – "Бавария": гости забьют больше 1.5 гола. Коэффициент 1.6

В XXI веке ПСЖ только один раз смог преодолеть стадию 1/4 Лиги чемпионов. Было это в прошлом сезоне, когда клуб дошел до финала и проиграл там именно "Баварии" (0:1).

Парижане не проигрывают в ЛЧ уже 6 матчей подряд (5 побед, 1 ничья). А дома команда победила в 6 из 8 последних поединков в ЛЧ. Также отметим, что французский клуб не уступил в 22 из 25 последних игр в ЛЧ на своем поле (16 побед, 6 ничьих).

В чемпионате Франции ПСЖ остается на 2-й позиции, отставание от "Лилля", который лидирует – 3 очка. В последнем туре парижане победили на выезде "Страсбур" 4:1.

Мюнхенская команда выходила в полуфинал в 7 из 9 последних розыгрышей ЛЧ. Уступив ПСЖ в первой игре четвертьфинала, "Бавария" прервала свою 19-матчевую серию без поражений в ЛЧ (18 побед, 1 ничья). Кроме этого, в первом матче против ПСЖ "Бавария" пропустила 2 гола уже в первом тайме. Такое случилось с командой впервые с сентября 2017 года, когда мюнхенцы пропустили 2 мяча от все того же ПСЖ в матче группового этапа ЛЧ.

На выезде в ЛЧ мюнхенцы выиграли в 7 из 8 последних поединков, причем во всех победных встречах они забивали соперникам как минимум 2 гола. Также "Бавария" не проиграла в 17 последних выездных поединках в ЛЧ (13 побед, 4 ничьи).

Перед визитом на "Парк де Пренс" команда Ганса-Дитера Флика не удержала победу над берлинским "Унион" в матче чемпионата Германии 1:1. "Бавария" лидирует в Бундеслиге, но отрыв от "РБ Лейпциг" уменьшился до 5 очков.

ПСЖ – "Бавария". Прогноз

Мюнхен не отдаст за просто так титул лучшего клуба Европы, поэтому команда Флика будет цепляться за любой шанс. Если ПСЖ выберет игру на отбой, то "Бавария" точно забьет и победит. Другое дело, хватит ли мюнхенцам голов на проход дальше.

Прогноз на матч "Боруссия" Дортмунд – "Ман Сити": тотал больше 2.5. Коэффициент – 1.6

"Боруссия" после поражения в Англии играла в гостях против "Штутгарта". "Штутгарт" идет в середине таблицы, но на своем поле не проигрывал шесть матчей подряд. Серия закончилась, футбол получился очень ярким, но есть сомнения, что Эдин Терзич хотел видеть именно такую ​​"Боруссии" накануне игры с "Сити", где лучший вариант – не пропустить.

Дортмундцы победили 3:2, статистика ударов по воротам – 17:14 в их пользу. "Боруссия" очень много позволила "Штутгарту", и повезло, что пропустили лишь дважды.

Последний матч на своем поле "Боруссия" проиграла – 1:2 с "Айнтрахтом". До этого были восемь матчей без поражений, но в пяти хозяева пропустили.

"Манчестер Сити" играл дома с "Лидсом", и это был очень странный матч. "Лидс" 45 минут играл в меньшинстве, дважды пробил по воротам (оба удара – из-за пределов штрафной) и победил 2:1. У "Манчестер Сити" было 29 ударов.

Это второе поражение команды Гвардиолы с ноября. Она не слишком повлияет на ситуацию в турнирной таблице, ведь "Сити" имеет существенное преимущество над "Манчестер Юнайтед".

"Боруссия" – "Манчестер Сити". Прогноз

"Манчестер Сити" мог выиграть первый матч более уверенно, это могла быть "сухая" победа в несколько мячей. Но счет 2:1 дает надежду "Боруссии", и немцы будут рисковать. Поэтому можно ставить на ТВ 2.5.

Прогноз на матч "Ливерпуль" – "Реал": хозяева победят. Коэффициент 1.9

В трех прошлых сезонах ЛЧ "Ливерпуль" дважды преодолевал барьер 1/4 финала. В этом сезоне в ЛЧ "Красные" проиграли лишь дважды. Кроме поражения от "Реала", команда в групповом раунде уступила на своем поле "Аталанте" (0:2).

Поражение в первом четвертьфинале прервало серию из 4 беспроигрышных матчей "Ливерпуля" в ЛЧ (3 победы, 1 ничья). На своем поле команда Клоппа за последние 4 евросезона уступила в основное время только "Аталанте" (15 побед, 4 ничьих).

В АПЛ команда Клоппа идет 6-й, отставание от топ-4 – 3 очка. В последнем туре "Ливерпуль" одержал дома волевую победу над "Астон Виллой" 2:1. "Ливерпуль" прервал свою домашнюю серию без побед, которая составила 8 матчей (2 ничьи, 6 поражений).

В 10 предыдущих евросезонах мадридцы 8 раз проходили стадию четвертьфинала ЛЧ. В этом сезоне "Реал" выиграл в 4 последних матчах ЛЧ с общим счетом 9:2.

Всего же мадридцы в нынешнем евросезоне добыли 6 побед (1 ничья, 2 поражения). Напомним, оба поражения команда потерпела от донецкого "Шахтера". На выезде "Реал" в 4 матчах нынешней ЛЧ выиграл дважды (1 ничья, 1 поражение).

В чемпионате Испании "Реал" обыграл "Барселону" 2:1 и на сутки возглавил Ла Лигу. "Реал" не проигрывает уже 13 матчей (11 побед, 2 ничьи). Также мадридцы впервые за 13 лет дважды обыграли "Барселону" в одном сезоне Ла Лиги. "Атлетико" вернулся на первое место после ничьей с "Бетис" (1:1). Расстояние между "Атлетико" и "Реалом" – 1 очко.

"Ливерпуль" – "Реал". Прогноз

Хозяева выиграют матч. Если же "Ливерпуль" сдержит все контратаки и не будет ошибаться у своих ворот, то имеет шанс пройти дальше. Победа 2:0 вполне реальна.

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