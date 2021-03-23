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Прогноз Олександра Шовковського на матч Туреччина – Нідерланди

23 березня, 12:48

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Для обох збірних дуже важливо почати відбір з перемоги

Обидві збірні – головні претенденти на перше місце в групі і пряму путівку на ЧС-2022. Тому розпочати відбір з перемоги дуже важливо в плані турнірної стратегії та психології. Чим закінчиться це протистояння, аналізує експерт Parimatch Олександр Шовковський.

Прогноз на матч Туреччина – Нідерланди: команди заб’ють менше 3 голів. Коефіцієнт 1.5

Збірна Туреччини востаннє відбиралася до фінальної частини чемпіонату світу на ЧС-2002 в Японії і Південній Кореї. Саме на тому турнірі турецька збірна показала свій найкращий результат в історії – третє місце. У двох останніх відбіркових турнірах на ЧС збірна Туреччини фінішувала лише 4-ю у своїй групі.

Турки не програли у 12 із 16 останніх матчів у кваліфікації на ЧС (8 перемог, 4 нічиї). Також турецька збірна не поступилася у 4 з 5 останніх домашніх матчів у кваліфікації на ЧС (3 перемоги, 1 нічия).

Також нагадаємо, що турки відібралися до фінальної частини Євро-2020 (2-е місце у відбірковій групі). А от у Лізі націй УЄФА Туреччина вилетіла з Ліги В, посівши останнє місце в групі.

"Летючі голландці" з 8 останніх спроб 6 разів проходили кваліфікацію на ЧС. Невдачі спіткали команду у відбіркових турнірах на ЧС-2002 і ЧС-2018. Нагадаємо, що Нідерланди триразові віце-чемпіони світу (1974, 1978, 2010).

Нідерланди виграли у 4 з 5 останніх матчів у кваліфікації на ЧС, поступившись лише збірній Франції (0:4). Однак на виїзді збірна Нідерландів змогла здобути лише 2 перемоги у 5 останніх зустрічах в кваліфікації на ЧС (1 нічия, 2 поразки).

Збірна гратиме у фінальній частині Євро-2020 (2-е місце у відбірковій групі). А в Лізі націй УЄФА нідерландці грали в елітній Лізі А і фінішувала другими у своїй групі, поступившись Італії лише одним очком.

Туреччина – Нідерланди. Прогноз

В обох команд проблеми з атакою і голами, тому отримаємо низовий матч. Господарі не повинні програти, зважаючи на якісну задню лінію та ефективний контроль м’яча.

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Нідерланди Туреччина прогноз матч Олександр Шовковський Parimatch
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