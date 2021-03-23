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Прогноз Александра Шовковского на матч Турция – Нидерланды

23 марта, 12:48

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Для обеих сборных очень важно начать отбор с победы

Обе сборные – главные претенденты на первое место в группе и прямую путевку на ЧМ-2022. Поэтому, начать отбор с победы очень важно в плане турнирной стратегии и психологии. Чем закончится это противостояние, анализирует эксперт Parimatch Александр Шовковский.

Прогноз на матч Турция – Нидерланды: команды забьют меньше 3 голов. Коэффициент 1.5

Сборная Турции последний раз отбиралась в финальную часть чемпионата мира на ЧМ-2002 в Японии и Южной Корее. Именно на том турнире турецкая сборная показала свой лучший результат в истории – третье место. В двух последних отборочных турнирах ЧМ сборная Турции финишировала лишь 4-й в своей группе.

Турки не проиграли в 12 из 16 последних матчей в квалификации на ЧМ (8 побед, 4 ничьи). Также турецкая сборная не уступила в 4 из 5 последних домашних матчей в квалификации на ЧМ (3 победы, 1 ничья).

Также напомним, что турки отобрались в финальную часть Евро-2020 (второе место в отборочной группе). А вот в Лиге наций УЕФА Турция вылетела из Лиги В, заняв последнее место в группе.

"Летучие голландцы" из 8 последних попыток 6 раз проходили квалификацию на ЧМ. Неудачи постигли команду в отборочных турнирах ЧМ-2002 и ЧМ-2018. Напомним, что Нидерланды трехкратные вице-чемпионы мира (1974, 1978, 2010).

Нидерланды выиграли в 4 из 5 последних матчей в квалификации на ЧМ, уступив лишь сборной Франции (0:4). Однако на выезде сборная Нидерландов смогла добыть лишь 2 победы в 5 последних встречах в квалификации на ЧМ (1 ничья, 2 поражения).

Сборная будет играть в финальной части Евро-2020 (второе место в отборочной группе). А в Лиге наций УЕФА голландцы играли в элитной Лиге А и финишировала вторыми в своей группе, уступив Италии лишь одно очко.

Турция – Нидерланды. Прогноз

У обеих команд проблемы с атакой и голами, поэтому получим низовой матч. Хозяева не должны проиграть, несмотря на качественную заднюю линию и эффективный контроль мяча.

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Нидерланды Турция прогноз матч Александр Шовковский Parimatch
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