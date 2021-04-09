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Прогноз Олександра Шовковського на матч "Реал" – "Барселона"

9 квітня, 12:16

Актуально

Все вирішуватимуть лідери та психологія

Хто виграє, той і стане головним конкурентом "Атлетіко" в найближчі тури. А от нічия зіграє на руку команді Дієго Сімеоне. Чого чекати від одного із найголовніших клубних протистоянь, аналізує експерт Parimatch Олександр Шовковський.

Прогноз на матч "Реал" – "Барселона": команди заб’ють більше 2.5 гола. Коефіцієнт 1.5

"Реал" не програє в Ла Лізі протягом 9 останніх матчів (7 перемог і 2 нічиї). Вдома мадридці перемогли у 8 із 10 останніх матчів у чемпіонаті.

У минулому турі "Реал" обіграв "Ейбар" (2:0). Після 29 матчів Ла Ліги мадридський клуб йде 3-м у турнірній таблиці. Відставання від "Барселони" – 2 бали, а від лідируючого "Атлетіко" – 3 очки. Після аналогічного відрізка попереднього чемпіонату "Реал" мав у своєму активі на 1 бал менше, але в підсумку став чемпіоном.

Напередодні класичного іспанського протистояння мадридці зіграли перший чвертьфінал Ліги чемпіонів. На своєму полі "Реал" переміг "Ліверпуль" 3:1 (Жуніор Вінісіус-2, Асенсіо – Салах). "Реал" не програє вже 12 матчів в усіх турнірах (10 перемог, 2 нічиї). Матч-відповідь 14 квітня в Ліверпулі.

Каталонці ж не програють вже протягом 19 поєдинків (16 перемог, 3 нічиї). А на виїзді в Ла Лізі у "Барселони" 9 перемог поспіль. В останньому турі команда Рональда Кумана обіграла вдома "Вальядолід" 1:0 (Дембеле). "Барселона" повернулась на 2-ге місце в турнірній таблиці, до лідера чемпіонату "Атлетіко" – 1 очко.

Також відзначимо високу результативність команди Кумана. 68 голів – це найкращий результат в лізі (у "Реала" і "Атлетіко" по 51 забитому м'ячу). "Барселона" забивала мінімум 2 голи в кожному з останніх 7 виїзних матчів у Ла Лізі.

Нагадаємо, що на відміну від "Реала", "Барселона" вже вилетіла з Ліги чемпіонів. В 1/8 фіналу каталонці поступилися ПСЖ (1:4, 1:1).

"Реал" – "Барселона". Прогноз

Без глядачів це класичний матч 50 на 50. Все вирішуватимуть лідери та психологія. Зважаючи на турнірну ситуацію та виліт з ЛЧ, "Барселона" матиме перевагу і може перемогти, якщо безпомилково зіграє біля власних воріт.

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прогноз Барселона Олександр Шовковський реал Parimatch
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