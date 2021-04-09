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Прогноз Александра Шовковского на матч "Реал" – "Барселона"

9 апреля, 12:16

Актуально

Все будут решать лидеры и психология

Кто выигрывает, тот и станет главным конкурентом "Атлетико" в ближайшие туры. А вот ничья сыграет на руку команде Диего Симеоне. Чего ждать от одного из главных клубных противостояний, анализирует эксперт Parimatch Александр Шовковский.

Прогноз на матч "Реал" – "Барселона": команды забьют больше 2.5 гола. Коэффициент 1.5

"Реал" не проигрывает в Ла Лиге в течение 9 последних матчей (7 побед и 2 ничьи). Дома мадридцы победили в 8 из 10 последних матчей в чемпионате.

В прошлом туре "Реал" обыграл "Эйбар" (2:0). После 29 матчей Ла Лиги мадридский клуб идет 3-м в турнирной таблице. Отставание от "Барселоны" – 2 балла, а от лидирующего "Атлетико" – 3 очка. После аналогичного отрезка предыдущего чемпионата "Реал" имел в своем активе на 1 балл меньше, но в итоге стал чемпионом.

Накануне классического испанского противостояния мадридцы сыграли первый четвертьфинал Лиги чемпионов. На своем поле "Реал" победил "Ливерпуль" 3:1 (Жуниор Винисиус-2, Асенсио – Салах). "Реал" не проигрывает уже 12 матчей во всех турнирах (10 побед, 2 ничьи). Ответный матч 14 апреля в Ливерпуле.

Каталонцы же не проигрывают уже на протяжении 19 поединков (16 побед, 3 ничьи). А на выезде в Ла Лиге у "Барселоны" 9 побед подряд. В последнем туре команда Рональда Кумана обыграла дома "Вальядолид" 1:0 (Дембеле). "Барселона" вернулась на второе место в турнирной таблице, до лидера чемпионата "Атлетико" – 1 очко.

Также отметим высокую результативность команды Кумана. 68 голов — это лучший результат в лиге (у "Реала" и "Атлетико" по 51 забитому мячу). "Барселона" забивала минимум 2 гола в каждом из последних 7 выездных матчей в Ла Лиге.

Напомним, что в отличие от "Реала", "Барселона" уже вылетела из Лиги чемпионов. В 1/8 финала каталонцы уступили ПСЖ (1:4, 1:1).

"Реал" – "Барселона". Прогноз

Без зрителей это классический матч 50 на 50. Все будут решать лидеры и психология. Учитывая турнирную ситуацию и вылет из ЛЧ, "Барселона" будет иметь преимущество и может победить, если безошибочно сыграет у своих ворот.

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прогноз Барселона Александр Шовковский реал Parimatch
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