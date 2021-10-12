12 жовтня 21:45
Україна --
Боснія і Герцеговина --
15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚽ Україна - Боснія: онлайн ⚡ Смерть нардепа Полякова 👊 Напад в "Укрексімбанку" 🚨 Затримання Саакашвілі
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Приїде в Білорусь – заберуть у солдати: форварду Динамо краще не повертатися на батьківщину

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
12 жовтня, 14:18
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Білоруський нападник київського Динамо Ілля Шкурін не зможе приїхати в Білорусь і відвідати своїх батьків
Білоруський нападник Динамо Ілля Шкурін
Білоруський нападник Динамо Ілля Шкурін / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Вся справа у відмові футболіста їхати в табір молодіжної збірної своєї країни, через що Шкуріна можуть забрати в армію. Про це розповів агент білоруського форварда Валерій Ісаєв в інтерв'ю Tribuna.com.

Читайте також: А як же Динамо? Луческу готовий повернутися в Румунію заради аутсайдера

Реклама

"Була історія дворічної давнини, коли у нього почалися проблеми з молодіжною збірною. У клуб прийшов виклик до молодіжної збірної Білорусі, але Ілля відмовився їхати. Він дізнався, що знаходиться в розширеному списку національної збірної, і теж відмовився грати за неї.

Він призовник, а в Білорусі за указом президента всі футболісти молодіжної та національної збірної звільнені від служби в армії. Тому після відмови грати за збірну його викреслили з цього списку.

Ілля Шкурін/Фото pfc-cska.com
Ілля Шкурін/Фото pfc-cska.com

Потім в ЦСКА приходили повістки для Шкуріна зі смішними формулюваннями і погрозами на адресу керівників армійського клубу в рамках законодавства. Але законодавство Білорусі ніяк не поширюється на інші країни.

Тепер йому не можна повертатися в Білорусь. Юридично можна повернутися. Ніхто не знає, що може статися. Але ймовірність піти в армію велика. Однак це останній пункт, через який він боїться повернутися в рідну країну зараз", – прокоментував ситуацію агент Шкуріна.

Ілля Шкурин
Ілля Шкурин / Фото: Instagram

Нагадаємо, що білоруський форвард Ілля Шкурін перейшов з московського ЦСКА в київське Динамо в літнє міжсезоння.

Реклама

У серпні минулого року Шкурін відмовився приїжджати в Білорусь, поки при владі перебуває Олександр Лукашенко. Білоруська федерація футболу у відповідь подала скаргу на гравця в УЄФА.

Новачок Динамо Ілля Шкурін
Новачок Динамо Ілля Шкурін / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Додамо, що в нинішньому сезоні Шкурін зіграв 7 матчів за "біло-синіх", але забитими голами форвард поки не радував. Білоруський нападник зарекомендував себе, як гарний розпасовщик – в активі Іллі три гольові передачі.

Реклама

Найближчий матч Динамо зіграє в суботу, 16 жовтня, в 11-му турі чемпіонату України проти Львова.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
Дівчата покеру
PokerMatch

Лілі
Кілетто

США
Фото красуні
ТОП-матчі

Україна

Сьогодні

21:45

Боснія і Герцеговина

1.83

3.78

4.72

Шахтар

15 жовт

19:30

Зоря

1.55

4.50

5.55
Опитування
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
1970К
2
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1436К
3
Олександр Усик Олександр Усик
1088К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1007К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
804К
6
Іван Редкач Іван Редкач
666К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
625К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
504К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
501К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
429К
Рейтинг ТОП-100
Покер - це спорт!
Новини покеру
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
10
25:2
26
2
Шахтар
10
23:5
23
3
Ворскла
10
19:7
21
4
Зоря
10
22:9
20
5
Дніпро-1
10
14:12
19
6
Олександрія
10
10:7
18
7
Десна
10
13:16
16
8
Металіст 1925
10
9:13
13
9
Верес
10
9:12
12
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
9
7:14
11
12
Інгулець
10
9:18
8
13
Львів
10
6:15
6
14
Минай
9
6:12
6
15
Чорноморець
10
11:24
6
16
Маріуполь
10
12:25
4
Показати бiльше
Пʼятниця, 15 жовтня
19:30
Субота, 16 жовтня
14:00
17:00
19:30
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти