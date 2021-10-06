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А як же Динамо? Луческу готовий повернутися до Румунії заради аутсайдера

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
6 жовтня, 08:43
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Наставник киян Мірча Луческу готовий очолити бухарестське Динамо. Але це станеться не скоро
Мірча Луческу готовий повернуться в Динамо Бухарест
Мірча Луческу готовий повернуться в Динамо Бухарест

Під час паузи в чемпіонаті, викликаної матчами відбору на ЧС-2022, головний тренер "біло-синіх" з'їздив у рідні краї. Під час візиту місцеві журналісти запитали Містера про його рідний клуб Динамо з Бухареста.

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"Радий, що Динамо зіграло останній матч внічию. Це дає команді багато ентузіазму і мотивує на наступні матчі. Присутність Мірчі Редніка на посаді головного тренера позитивно відбивається на команді – з усіх боків.

Навіть не знаю футболістів бухарестського Динамо. Мабуть, прийде час, коли я підставлю клубу своє плече", – заявив 74-річний фахівець Digi Sport.

Мірча Луческу – головний тренер Динамо Київ
Мірча Луческу – головний тренер Динамо Київ / Фото: Reuters

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Але повернення румунського тренера відбудеться не раніше ніж через три роки. Зараз Мірча Луческу пов'язаний контрактними зобов'язаннями з київським Динамо до 2024 року.

Мірча Луческу
Мірча Луческу / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Додамо, що після 11 турів Динамо Бухарест займає передостаннє, 15-е місце, в турнірній таблиці чемпіонату Румунії.

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Нагадаємо, що румунський фахівець тренував Динамо Бухарест з 1985 по 1990 рік, крім того велика частина ігрової кар'єри Луческу пройшла в цій команді.

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