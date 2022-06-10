Пресконференція Олександра Петракова перед Вірменією: онлайн-трансляція (відео)

Головний тренер національної збірної України Олександр Петраков відповість на запитання журналістів напередодні матчу Ліги націй із Вірменією. Стежте за пресконференцією з нами!

Головний тренер збірної України Олександр Петраков / Фото: Reuters

Завтра збірна України зіграє другий поєдинок Ліги націй сезону 2022-2023. Номінально домашня зустріч відбудеться на польському стадіоні у Лодзі.

В середу підопічні Петракова вдало стартували у новому розіграші Ліги націй, перемігши на виїзді збірну Ірландії з рахунком 1:0.

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Сьогодні головний тренер збірної Олександр Петраков та один із футболістів команди проведуть передматчеву пресконференцію, за якою в режимі онлайн ви зможете стежити у нас на сайті. Початок о 17:30 за київським часом.

Пресконференція Петракова у Лодзі. Дивитися онлайн

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У суботу, 11 червня, збірна України проведе матч 3-го туру Ліги націй проти команди Вірменії. Суперники українців уже зіграли два матчі у нинішньому розіграші турніру.

У першому турі вірмени обіграли у домашньому поєдинку ірландців (1:0), а потім поступилися Шотландії (0:2). Після двох зіграних матчів збірна Вірменії посідає третє місце у групі В1, набравши три очки. Стільки ж набрали команди Шотландії та України.

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Дивіться, як збірна України резервним складом обіграла Ірландію