Пресс-конференция Александра Петракова перед Арменией: онлайн-трансляция (видео)

Завтра сборная Украины сыграет второй поединок Лиги наций сезона 2022-2023. Номинально домашняя встреча состоится на польском стадионе в Лодзи.
В среду подопечные Петракова удачно стартовали в новом розыгрыше Лиги наций, победив на выезде сборную Ирландии со счетом 1:0.
Сегодня главный тренер сборной Александр Петраков и один из футболистов команды проведут предматчевую пресс-конференцию, за которой в режиме онлайн вы сможете следить у нас на сайте. Начало – в 17:30 по киевскому времени.
Пресс-конференция Петракова в Лодзи. Смотреть онлайн
В субботу, 11 июня, сборная Украины проведет матч 3-го тура Лиги наций против команды Армении. Соперники украинцев уже сыграли два матча в нынешнем розыгрыше турнира.
В первом туре армяне обыграли в домашнем поединке ирландцев (1:0), а затем уступили Шотландии (0:2). После двух сыгранных матчей сборная Армении занимает третье место в группе В1, набрав три очка. Столько же набрали команды Шотландии и Украины.
Смотрите, как сборная Украины резервным составом обыграла Ирландию