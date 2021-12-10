Постарів за цей місяць: Шевченко знову програв із Дженоа

Дженоа українського тренера Андрія Шевченка зазнав чергової поразки у чемпіонаті Італії. Цього разу Дженоа поступився найпринциповішому супернику на внутрішній арені

Андрій Шевченко знову програв з Дженоа / Фото: REUTERS

Втім, незважаючи на статус дербі, битви не вийшло – Сампдорія здобула перемоги з рахунком 3:1.

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В актив Дженоа можна записати хіба що перший гол під керівництвом Шевченка.

Щоправда, в атаці "грифони" продовжують зазнавати величезних проблем, адже за весь поєдинок вони завдали лише два точні удари.

Цікаво, що Шевченко очолив Дженоа 7 листопада. Але за цей місяць зумів лише один раз зіграти внічию.

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У Мережі опублікували фото похмурого обличчя українського коуча – таке відчуття, що за цей місяць він постарів більше, ніж за весь період у збірній України.

Після 17-титур Дженоа залишається на передостанньому місці в турнірній таблиці Серії А. А якщо Салернітана примудриться завтра обіграти Фіорентину, то команда Шеви опуститься на саме дно.