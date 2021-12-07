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Вперше Шева це зробив 27 років тому! Легендарне відео

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
7 грудня, 18:51
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7 грудня 1994 року Андрій Шевченко забив свій перший гол у Лізі чемпіонів. Всього на його рахунку 59 голів – це сьомий результат в історії
Після матчу Баварія хотіла купити Шевченка
Після матчу Баварія хотіла купити Шевченка

Багато фанатів футболу ще не народилися, коли почала сходити зірка Андрія Шевченка. Сьогодні рівно 27 років, як майбутній володар "Золотого м'яча" забив свій перший гол у Лізі чемпіонів.

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7 грудня 1994 року Динамо приймало у Києві мюнхенську Баварію. Для виходу до чвертьфіналу киянам потрібно було обігравати гостей із різницею у два м'ячі.

На 38-й хвилині ударом з-за меж штрафного майданчика 18-річний Андрій Шевченко відкрив рахунок. Але ще до перерви німці відігралися, а у другому таймі оформили перемогу – 4:1.

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За свою кар'єру у Лізі чемпіонів Андрій Шевченко забив 59 голів - за Динамо, Мілан та Челсі. Сьомий результат в історії турніру.

2003 року він виграв Лігу чемпіонів у складі Мілана. У серії післяматчевих пенальті вирішальний гол забив український форвард.

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Сергій Шаховець

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