Посміховисько року: російському футболісту вручили "Золотий унітаз" в Італії

Російський нападник Олександр Кокорін став головним розчаруванням року в Італії. Футболіст удостоївся премії найгіршому гравцю

Щороку в Італії відзначають найгірших гравців за підсумками календарного року, вручаючи антипремію Bidone d’oro, що перекладається як "Золота урна" або "Золотий унітаз".

Кокорін переміг у номінації посміховисько. За нього проголосували 53,21% усіх учасників голосування. Calciobidoni.

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Цього сезону Кокорін провів п'ять матчів за Фіорентину, ще чотири – у другій половині минулого, і жодного разу не відзначився.

До речі, кілька місяців тому трансфер Кокоріна вже був визнаний найгіршим у Серії А. Тоді вердикт форварду винесло знамените видання La Gazzetta dello Sport.

Скандальний форвард "уславився" тим, що зі своїм другом, гравцем Краснодара Павлом Мамаєвим, побив чиновника з Мінпромторгу Росії Дениса Пака. За цей злочин Кокорін і Мамаєв відсиділи рік у в'язниці.

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