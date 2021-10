Останній аргумент президента ПСЖ: цифри нової зарплати Мбаппе зашкалюють

Парижани не залишають надій зберегти в своєму складі 22-річного нападника. Як повідомив у Twitter журналіст Нікола Скіра, президент Парі-Сен-Жермена Аль-Хелаїфі і директор футбольного клубу Леонардо приготували нову пропозицію для форварда, яка переконає його залишитися в столиці Франції.

Читайте також: Годинником хизуєшся? Зінченка після обіймів із Хабібом потролив зоряний нідерландець

Новий контракт буде розрахований на п'ять років із зарплатою в 36 мільйонів євро за сезон, стверджує інсайдер Скіра.

Al Khelaifi and Leonardo are preparing a new official bid to convince Kylian # Mbappè to extend his contract with #PSG (Expires in June). Ready 5-years contract with the same salary of #Neymar (36M / year). #transfers