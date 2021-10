Последний аргумент президента ПСЖ: цифры новой зарплаты Мбаппе зашкаливают

Парижане не оставляют надежд сохранить в своем составе 22-летнего нападающего. Как сообщил в Twitter журналист Никола Скира, президент Пари-Сен-Жермена Аль-Хелаифи и директор футбольного клуба Леонардо приготовили новое предложение для форварда, которое убедит его остаться в столице Франции.

Новый контракт будет рассчитан на пять лет с зарплатой в 36 миллионов евро за сезон, утверждает инсайдер Скира.

