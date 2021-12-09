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Допомогли команді Моурінью: Зоря завершила євросезон бойовою нічиєю

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
9 грудня, 21:42
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Команда Віктора Скрипника відібрала очки у Буде-Глімта, дозволивши Ромі вийти до 1/8 фіналу Ліги конференцій
Зоря vs Буде-Глімт
Зоря vs Буде-Глімт / Фото: Reuters

Домашнім матчем проти норвезького Буде-Глімту у Лізі конференцій луганська Зоря завершила єврокубковий сезон-2021/22. Ми вели онлайн матчу Зоря – Буде-Глімт на нашому сайті.

Команда Віктора Скрипника втратила шанси на євровесну після п'ятого туру, тому турнірної мотивації на поєдинок не мала. Проте луганчани хотіли голосно грюкнути дверима, тож намагалися виграти.

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Переможний настрій приніс плоди вже на початку поєдинку: на 18-й хвилині Єгор Назарина відкрив рахунок.

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Однак утримати переможний рахунок не вдалося. У середині другого тайму Віталій Вернидуб зрикошетив м'яч у свої ворота.

Наприкінці поєдинку обидві команди мали змогу вирвати перемогу, але у підсумку матч закінчився з нічийним рахунком 1:1.

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Ліга конференцій УЄФА. Груповий етап. Група C. 6-й тур.

Зоря – Буде-Глімт – 1:1

Голи: Назарина (18) – Вернидуб (68, автогол)

Зоря: Мацапура, Фаворов, Вернидуб, Імереков, Жуніньо, Цвек, Хомченовський, Назарина, Громов (Шахаб, 82), Гладкий (Овусу, 72), Аллах'яр

Буде-Глімт: Хайкін, Конрадсен (Хейбротен, 89), Лоде, Моє, Сампстед, Сальтнес, Берг, Брустад-Фет (Ветлесен, 46), Пеллегріно (Пернамбуко, 64 (Мугіша, 89), Ботхейм, Сольбаккен

Нічийний результат дозволив італійській Ромі, яка у паралельному матчі виграла у болгарського ЦСКА Софії, фінішувати на першому місці та вийти до 1/8 фіналу. Буде-Глімт опустився на друге місце та зіграє у попередньому плей-оф раунді.

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37
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35
5
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16
15:20
17
12
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16
13
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11
14
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