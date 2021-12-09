Помогли команде Моуринью: Заря завершила евросезон боевой ничьей

Команда Виктора Скрипника отобрала очки у Буде-Глимт, позволив Роме выйти в 1/8 финала Лиги конференций

Заря vs Буде-Глимт / Фото: Reuters

Домашним матчем против норвежского Буде-Глимт в Лиге конференций луганская Заря завершила еврокубковый сезон-2021/22. Мы вели онлайн матча Заря – Буде-Глимт на нашем сайте.

Команда Виктора Скрипника лишилась шансов на евровесну после пятого тура, поэтому турнирной мотивации на поединок не имела. Однако луганчане хотели громко хлопнуть дверью, поэтому пытались выиграть.

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Победный настрой принес плоды уже в начале поединка: на 18-й минуте Егор Назарина открыл счет.

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Однако удержать победный счет не удалось. В середине второго тайма Виталий Вернидуб срикошетил мяч в свои ворота.

В концовке поединка обе команды имели возможности вырвать победу, но в итоге матч закончился с ничейным счетом 1:1.

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Лига конференций УЕФА. Групповой этап. Группа C. 6-й тур.

Заря – Буде-Глимт – 1:1

Голы: Назарина (18) – Вернидуб (68, автогол)

Заря: Мацапура, Фаворов, Вернидуб, Имереков, Жуниньо, Цвек, Хомченовский, Назарина, Громов (Шахаб, 82), Гладкий (Овусу, 72), Аллахьяр

Буде-Глимт: Хайкин, Конрадсен (Хейбротен, 89), Лоде, Мое, Сампстед, Сальтнес, Берг, Брустад-Фет (Ветлесен, 46), Пеллегрино (Пернамбуко, 64 (Мугиша, 89), Ботхейм, Сольбаккен

Ничейный результат позволил итальянской Роме, которая в параллельном матче выиграла у болгарского ЦСКА Софии, финишировать на первом месте и выйти в 1/8 финала. Буде-Глимт опустился на второе место и сыграет в предварительном плей-офф раунде.