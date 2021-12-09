9 декабря 19:45 Трансляция
Заря 1
Буде-Глимт 1
10 декабря 17:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
10 декабря 19:30
Ингулец --
Десна --
11 декабря 14:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 17:00
Верес --
Рух --
11 декабря 19:30
Львов --
Ворскла --
12 декабря 14:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
12 декабря 17:00
Динамо --
Заря --
12 декабря 19:30
Колос --
Минай --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚡ Переговоры Байден - Путин ⚽ Заря - Буде-Глимт: онлайн 💡 Запрет пакетов 🎄 Новый год 2022
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Помогли команде Моуринью: Заря завершила евросезон боевой ничьей

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
9 декабря, 21:42
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Команда Виктора Скрипника отобрала очки у Буде-Глимт, позволив Роме выйти в 1/8 финала Лиги конференций
Заря vs Буде-Глимт
Заря vs Буде-Глимт / Фото: Reuters

Домашним матчем против норвежского Буде-Глимт в Лиге конференций луганская Заря завершила еврокубковый сезон-2021/22. Мы вели онлайн матча Заря – Буде-Глимт на нашем сайте.

Команда Виктора Скрипника лишилась шансов на евровесну после пятого тура, поэтому турнирной мотивации на поединок не имела. Однако луганчане хотели громко хлопнуть дверью, поэтому пытались выиграть.

Реклама

Победный настрой принес плоды уже в начале поединка: на 18-й минуте Егор Назарина открыл счет.

Реклама

Однако удержать победный счет не удалось. В середине второго тайма Виталий Вернидуб срикошетил мяч в свои ворота.

В концовке поединка обе команды имели возможности вырвать победу, но в итоге матч закончился с ничейным счетом 1:1.

Реклама

Лига конференций УЕФА. Групповой этап. Группа C. 6-й тур.

Заря – Буде-Глимт – 1:1

Голы: Назарина (18) – Вернидуб (68, автогол)

Заря: Мацапура, Фаворов, Вернидуб, Имереков, Жуниньо, Цвек, Хомченовский, Назарина, Громов (Шахаб, 82), Гладкий (Овусу, 72), Аллахьяр

Буде-Глимт: Хайкин, Конрадсен (Хейбротен, 89), Лоде, Мое, Сампстед, Сальтнес, Берг, Брустад-Фет (Ветлесен, 46), Пеллегрино (Пернамбуко, 64 (Мугиша, 89), Ботхейм, Сольбаккен

Ничейный результат позволил итальянской Роме, которая в параллельном матче выиграла у болгарского ЦСКА Софии, финишировать на первом месте и выйти в 1/8 финала. Буде-Глимт опустился на второе место и сыграет в предварительном плей-офф раунде.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
Врывайся в зарубу!
Больше о ставках
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
ТОП-МАТЧИ НЕДЕЛИ

Мариуполь

Завтра

17:00

Днепр-1

7.10

4.60

1.44

Ингулец

Завтра

19:30

Десна

2.85

3.30

2.55
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
17
47:9
44
2
Динамо
17
46:8
44
3
Днепр-1
17
32:17
37
4
Заря
17
36:18
35
5
Ворскла
17
29:17
32
6
Александрия
17
18:14
26
7
Десна
17
21:25
25
8
Верес
17
14:19
22
9
Колос
17
12:22
21
10
Металлист 1925
17
16:27
19
11
Рух
16
15:20
17
12
Львов
17
13:29
16
13
Черноморец
17
18:39
11
14
Ингулец
16
11:27
10
15
Минай
17
11:28
10
16
Мариуполь
17
21:41
8
Показать больше
Пятница, 10 декабря
17:00
Смотри на: Трансляция
19:30
Смотри на: Трансляция
Суббота, 11 декабря
14:00
Смотри на: Трансляция
Опрос
Девушки покера
PokerMatch

Кейтлин
Полк

США
Фото красотки
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2019К
2
Александр Усик Александр Усик
1616К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1468К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1031К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
828К
6
Иван Редкач Иван Редкач
754К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
645К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
520К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
493К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
434К
ТОП-100
Покер - это спорт!
Новости покера
Большое обновление сетей
Как экономить с "умными счетчиками"
Включи мозг!
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять