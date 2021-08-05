5 серпня 21:00
Колос --
Шахтар Кг --
6 серпня 19:30
Металіст 1925 --
Чорноморець --
7 серпня 17:00
Рух --
Верес --
7 серпня 19:30
Шахтар --
Олександрія --
7 серпня 19:30
Дніпро-1 --
Маріуполь --
8 серпня 19:30
Зоря --
Динамо --
8 серпня 19:30
Ворскла --
Львів --
9 серпня 19:30
Десна --
Інгулець --
11 серпня 19:30
Динамо --
Минай --
Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірки Лайфхакер Техно Їжа
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Загинув 18-річний син легенди збірної Німеччини: відомі подробиці

Сергій Шаховець Сергій Шаховець
5 серпня, 17:42
Копіювати лінк
Колишній капітан Бундестім зазнав непоправної втрати в родині – середній син Еміліо позбувся життя під час аварії на квадроциклах
Міхаель Баллак зі своїм сином Еміліо
Міхаель Баллак зі своїм сином Еміліо / Фото: Инстаграм

Син колишнього півзахисника Челсі та збірної Німеччини Міхаеля Баллака загинув в результаті трагічної аварії на квадроциклі.

Еміліо, якому було всього 18 років, потрапив в аварію в Португалії і помер близько 2 години ночі в четвер, 5 серпня, повідомляє португальське джерело TVI24.

Міхаель Баллак зі своїм сином Еміліо
Міхаель Баллак зі своїм сином Еміліо / Фото: Инстаграм

У повідомленнях з Португалії йдеться, що інцидент стався на півострові Троя, розташованому на південь від Лісабона, недалеко від будинку, який колишній капітан збірної Німеччини купив кілька років тому.

Еміліо Баллак
Еміліо Баллак / Фото: Инстаграм

В тренді

Еміліо Баллак – один з трьох синів колишнього гравця Челсі і Баварії. Міхаель був одружений на Сімоне Ламбо, яка довгий час була з ним у цивільному шлюбі.

Михаель Баллак
Михаель Баллак / Фото: UEFA.com

44-річний Міхаель Баллак виступав за команди Байєр Леверкузен, Баварію і Челсі протягом 17-річної кар'єри.

У складі збірної Німеччини він завойовував "срібло" на чемпіонаті світу-2002 та чемпіонаті Європи-2008, а також бронзові нагороди ЧС-2006. Всього він провів 98 матчів за національну команду.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
Спортивні красуні
Більше красунь
Спортивні історії
Хочу ще
Останні новини
Більше новин
Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
34
24
16
74
2
flag США СШАUS
29
35
27
91
3
flag Японія ЯпоніяJP
22
10
14
46
4
flag Австралія АвстраліяAU
17
5
19
41
5
flag ОКР ОКРROC
16
22
20
58
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
16
18
17
51
7
flag Німеччина НімеччинаDE
9
9
16
34
8
flag Франція ФранціяFR
7
11
9
27
9
flag Італія ІталіяIT
7
10
18
35
10
flag Нідерланди НідерландиNL
7
9
10
26
Всі медалі
Літні Ігри в Токіо
дній
годин
хвилин
секунд
До закриття Олімпіади
Новини з Токіо
Рейтинг
Найбільш високооплачувані спортсмени на Олімпіаді-2020
1
Кевін Дюрант (баскетбол) Кевін Дюрант (баскетбол)
$75 млн
2
Наомі Осака (теніс) Наомі Осака (теніс)
$60 млн
3
Даміан Лиллард (баскетбол) Даміан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
4
Новак Джокович (теніс) Новак Джокович (теніс)
$34,5 млн
5
Рорі Макілрой (гольф) Рорі Макілрой (гольф)
$32 млн
6
Девін Букер (баскетбол) Девін Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеї Нісікорі (теніс) Кеї Нісікорі (теніс)
$30,5 млн
8
Кріс Міддлтон (баскетбол) Кріс Міддлтон (баскетбол)
$27 млн
9
Джру Холідей (баскетбол) Джру Холідей (баскетбол)
$23 млн
Дивитись весь рейтинг
Дівчата покеру
PokerMatch

Олена
Мироненко

Україна
Фото красуні
Рейтинг
Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
4
Еррол Спенс Еррол Спенс
5
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
6
Генадій Головкін Генадій Головкін
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметріус Андраде Деметріус Андраде
10
Наоя Іноуе Наоя Іноуе
Покер - це спорт!
Новини покеру

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти