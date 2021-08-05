Погиб 18-летний сын легенды сборной Германии: известны подробности

Бывший капитан Бундестим Михаэль Баллак понес непоправимую потерю в семье – средний сын Эмилио лишился жизни во время аварии на квадроциклах

Михаэль Баллак со своим сыном Эмилио / Фото: Инстаграм

Сын бывшего полузащитника Челси и сборной Германии Михаэля Баллака погиб в результате трагической аварии на квадроцикле.

Эмилио, которому было всего 18 лет, попал в аварию в Португалии и скончался около 2 часов ночи в четверг, 5 августа, сообщает португальский источник TVI24.

Михаэль Баллак со своим сыном Эмилио / Фото: Инстаграм

В сообщениях из Португалии говорится, что инцидент произошел на полуострове Троя, расположенном к югу от Лиссабона, недалеко от дома, который бывший капитан сборной Германии купил несколько лет назад.

Эмилио Баллак / Фото: Инстаграм

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Эмилио Баллак – один из троих сыновей бывшего игрока Челси и Баварии. Михаэль был женат на Симоне Ламбо, которая долгое время состояла с ним в гражданском браке.

Михаэль Баллак / Фото: UEFA.com

44-летний Михаэль Баллак выступал за команды Байер Леверкузен, Баварию и Челси на протяжении 17-летней карьеры.

В составе сборной Германии он завоевывал "серебро" на чемпионате мира-2002 и чемпионате Европы-2008, а также бронзовые награды ЧМ-2006. Всего он провел 98 матчей за национальную команду.