Погиб 18-летний сын легенды сборной Германии: известны подробности

Сын бывшего полузащитника Челси и сборной Германии Михаэля Баллака погиб в результате трагической аварии на квадроцикле.
Эмилио, которому было всего 18 лет, попал в аварию в Португалии и скончался около 2 часов ночи в четверг, 5 августа, сообщает португальский источник TVI24.
В сообщениях из Португалии говорится, что инцидент произошел на полуострове Троя, расположенном к югу от Лиссабона, недалеко от дома, который бывший капитан сборной Германии купил несколько лет назад.
Эмилио Баллак – один из троих сыновей бывшего игрока Челси и Баварии. Михаэль был женат на Симоне Ламбо, которая долгое время состояла с ним в гражданском браке.
В составе сборной Германии он завоевывал "серебро" на чемпионате мира-2002 и чемпионате Европы-2008, а также бронзовые награды ЧМ-2006. Всего он провел 98 матчей за национальную команду.