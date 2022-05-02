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Перший матч збірної у повністю звільненій Україні має пройти у Маріуполі – гендиректор Шахтаря

Олексій Андрейцев Олексій Андрейцев редактор Спорт Сьогодні
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2 травня, 18:25
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Сергій Палкін переконаний у звільненні та відновленні Маріуполя, і саме це місто заслуговує побачити футбол світового рівня
Збірна обов'язково зіграє у Маріуполі
Збірна обов'язково зіграє у Маріуполі / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Маріуполь заслуговує на те місто, де збірна зіграє свій перший матч після звільнення України. Про це, після благодійного товариського матчу проти хорватського Хайдука, заявив генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін.

"Я впевнений, що футбол повернеться до Маріуполя. Один із перших матчів національної збірної має пройти там. Тому що це символічно, і це місто заслуговує як ніхто інший, щоб прийняти перший матч національної збірної у звільненій Україні", – сказав Палкін.

Він також відзначив акцію клубу на підтримку захисників "Азовсталі":

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"Азовсталь" стала бастіоном незламної волі українських воїнів, оплотом волі українського народу. Кожен українець встає у серці з "Азовсталлю" та лягає. Усі переживають за воїнів та людей, які перебувають на заводі. І кожен молиться за те, щоб їх звільнили якнайшвидше".

Палкін переконаний у звільненні та відновленні Маріуполя. "Хочу сказати словами Ріната Леонідовича. Ми впевнені, що Маріуполь буде звільнено і Україну буде звільнено. Коли це станеться, ми інвестуємо всі свої зусилля для відновлення нашої країни", – резюмував гендиректор донецького клубу.

Читайте також: Захисники "Азовсталі" – стіна, яка не впаде

Нагадаємо, що Шахтар проводить благодійні ігри у Європі для збору коштів як постраждалим від війни, так і захисникам України.

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Під час кожної гри проводилася особлива акція для привернення уваги до злочинів Росії в Україні. На матч у Хорватії гірники вийшли у футболках із написом: "WeAzovstal".

Раніше у Туреччині гравці вийшли у футболках із зображенням зап'ястя Валерії Глодан. На ньому бейджик із пологового будинку про народження доньки Кіри, яка у тримісячному віці разом із мамою та бабусею була вбита російською ракетою в Одесі напередодні Великодня.

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