Зупиніть війну – врятуйте Україну! Гарячий заклик Шевченка

Андрій Шевченко продовжує вести суспільно-інформаційну боротьбу проти російського вторгнення. Нове звернення екс-тренер збірної України скомпонував із минулими своїми гаслами.

Відео Андрій Шевченко опублікував у своєму Instagram , на який підписалися 1,1 млн людей з усього світу. Шевченко подякував усім, хто вже допомагає українському народу, і закликав продовжувати так само.

Я хочу сказати велике спасибі всім, хто підтримує Україну та дозволяє мені говорити від імені моєї країни протягом цієї жахливої війни.

Будь ласка, продовжуйте допомагати Україні, робіть пожертвування, розповсюджуйте правдиву інформацію в інтернеті, ходіть на демонстрації. Не будьте байдужими, зробіть свою частину для України. Разом ми переможемо. Зупиніть війну зараз – рятуйте Україну. Все буде Україна.