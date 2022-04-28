Орки стануть страусами? Коноплянка пригрозив головам окупантів

Півзахисник Краковії Євген Коноплянка має великий досвід гри в Counter-Strike та зміг би допомогти ЗСУ у знищенні орків

Євген Коноплянка справжній патріот України

Зірка українського футболу Євген Коноплянка у перші дні війни закликав світову громадськість зупинити варварів та підтримати українську державу.

Вінгер Краковії активно допомагає ЗСУ разом з іншими українськими легіонерами, що виступають у Європі. Але за необхідності Коноплянка готовий взяти зброю та стати на захист своєї батьківщини від російських окупантів. Певні навички поводження зі зброєю він має.

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"Чи взяв би до рук зброю? Так, узяв би, враховуючи скільки користі б це принесло. У Counter-Strike грати вмію, тож думаю, що по головах пішов би непогано. Люди повинні допомагати тим, що в них дуже добре виходить, тоді буде користь. Думаю, зараз будь-яка людина в Європі не проти мати український паспорт. Ми повинні всією країною об’єднатися разом з іншими країнами та показати всьому світу, що відбувається. Упевнений, що ми все одно переможемо Росію, бо вона сама, а нас багато", – сказав Коноплянка в інтерв'ю каналу Футбол 1/2/3.

Війна розділила Коноплянку із його сім'єю / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

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