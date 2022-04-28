Орки станут страусами? Коноплянка пригрозил головам оккупантов

Звезда украинского футбола Евгений Коноплянка в первые дни войны призвал мировую общественность остановить варваров и поддержать украинское государство.

Вингер Краковии активно помогает ВСУ вместе с другими украинскими легионерами выступающими в Европе. Но при необходимости Коноплянка готов взять оружие и встать на защиту своей родины от российских оккупантов. Определенные навыки обращения с оружием у него есть.

"Взял ли бы в руки оружие? Да, взял бы, учитывая сколько пользы бы это принесло. В Counter-Strike играть умею, поэтому думаю, что по головам пошел бы неплохо. Люди должны помогать тем, что у них очень хорошо получается, тогда будет польза.

Думаю, сейчас любой человек в Европе не прочь иметь украинский паспорт. Мы должны всей страной объединиться вместе с другими странами и показать всему происходящему. Уверен, что мы все равно победим Россию, потому что она сама, а нас много", – сказал Коноплянка в интервью каналу Футбол 1/2/3.