Тренер Динамо вважає, що лише російський фюрер та його підлеглі хочуть війни. Румун наївно вважає, що всі росіяни проти вторгнення

Мірча Луческу звинувачує у війні лише Путіна та його підопічних

Війна Росії проти України триває вже 8 років, а повномасштабна фаза триває понад чотири місяці. Багатотисячна армія фашистів знищує наші міста, окупує регіони та вбиває мирних жителів.

На жаль, більшість людей звинувачує в цій війні російського фюрера Путіна та уряд РФ. При цьому забувається про тисячі солдатів, які стріляють по мирних містах, а також про промиті мізки більшості населення, яке бажає побільше української крові.

Реклама

Читайте також: Мірчу Луческу зупинили у Києві – тренер Динамо назвав причину

Активно підтримує Україну весь час тренер Динамо Мірча Луческу. Щоправда, у румуна вже не раз проскакує думка, що у всьому винен Путін. Її днями румунський тренер знову озвучив порталу Динамоманія.

"Дуже шкода, що закінчення війни залежить лише від кількох людей, а не від усього світу. Все людство, у тому числі й Росія, не хоче війни. Лише дехто хоче увійти в історію. А це можна зробити або благородно, або злочинно. Я б просив Путіна, чи може він спати? Він вважає себе другим Петром Великим, що говорить про його честолюбство. Проблема цих старих імперій полягає в ностальгії щодо того, чого більше не існує".

Раніше Луческу став на захист російських спортсменів, які потрапили під санкції від УЄФА та ФІФА. Коуч вважає, що "спорт поза політикою" і не можна у спортсменів відбирати право ставати чемпіонами.