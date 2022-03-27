Окупанти вбили колишнього футболіста Кривбасу

Внаслідок тяжких поранень пішов із життя вихованець криворізького футболу Володимир Колесник

Володимир Колесник / Фото: Facebook

Футбольний клуб Кривбас на своїй сторінці у Facebook повідомив про загибель свого колишнього гравця Володимира Колесника.

"Він із перших днів АТО пішов захищати Україну. Після повномасштабного вторгнення росіян герой отримав тяжке поранення під час боїв в Авдіївці. Військовослужбовця направили до лікарні імені Мечникова у Дніпрі. Втім, урятувати життя бійцю не вдалося. Вранці 25 березня його серце перестало битися", – йдеться у повідомленні.

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Зазначимо, що Володимира Колесника наприкінці 90-х залучали до основного складу Кривбасу, коли головним тренером команди був Олег Таран.

Пізніше Володимир виступав за аматорські українські клуби, а згодом – за ветеранську команду Кривбасу.

Раніше ми повідомляли, що в бою проти рашистів загинув смертю хоробрих ексзахисник Карпат Віталій Сапило. Вихованець школи львівського клубу був командиром танка. Президент України Володимир Зеленський присвоїв Віталію Сапилу звання Героя України (посмертно).

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