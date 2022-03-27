Оккупанты убили бывшего футболиста Кривбасса

Футбольный клуб Кривбасс на своей странице в Facebook сообщил о гибели своего бывшего игрока Владимира Колесника.
"Он с первых дней АТО пошел защищать Украину. После полномасштабного вторжения россиян герой получил тяжелое ранение во время боев в Авдеевке.
Военнослужащего направили в больницу имени Мечникова в Днепре. Впрочем, спасти жизнь бойцу не удалось. Утром 25 марта его сердце перестало биться", – говорится в сообщении.
Отметим, что Владимир Колесник в конце 90-х привлекался к основному составу Кривбасса, когда главным тренером команды был Олег Таран.
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Позже Владимир выступал за любительские украинские клубы, а затем – за ветеранскую команду Кривбасса.
Ранее мы сообщали, что в бою против рашистов пал смертью храбрых экс-защитник Карпат Виталий Сапило. Воспитанник школы львовского клуба был командиром танка. Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Виталию Сапило звание Герой Украины (посмертно).