Офіційно: Газпром, йдіть на х*й!

Відповідна заява була опублікована на офіційному сайті клубу.
"Правління та наглядова рада ФК Шальке-04 дійшли згоди про дострокове припинення співпраці клубу з "Газпромом".
В даний час клуб веде переговори з представниками поточного спонсора, і додаткову інформацію буде опубліковано пізніше", – йдеться у заяві пресслужби клубу.
Die Partnerschaft zwischen dem #S04 und #GAZPROM wird vorzeitig beendet.- FC Schalke 04 (@s04) February 28, 2022
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Раніше ми повідомляли, що УЄФА запустив процес розірвання контракту з російською компанією "Газпром" після того, як Росія розпочала повномасштабну війну проти України.
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