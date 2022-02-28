Официально: Газпром, идите на х*й!

Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте клуба.
"Правление и наблюдательный совет ФК Шальке-04 пришли к соглашению о досрочном прекращении сотрудничества клуба с "Газпромом".
В настоящее время клуб ведет переговоры с представителями текущего спонсора, и дополнительная информация будет опубликована позднее", – идется в заявлении пресс-службы клуба.
Die Partnerschaft zwischen dem #S04 und #GAZPROM wird vorzeitig beendet.— FC Schalke 04 (@s04) February 28, 2022
Alle weiteren Informationen auf https://t.co/tgdrSrMRHZ
Ранее мы сообщали, что УЕФА запустил процесс расторжения контракта с российской компанией "Газпром" после того, как Россия развязала полномасштабную войну против Украины.
Далее по теме