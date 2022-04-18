Незвичайний матч. Зозуля та Лунін зіграли з біженцями з України

Українські легіонери, які виступають у чемпіонаті Іспанії, провели зустріч у Мадриді з українськими біженцями

Зозуля та Лунін не забувають про українських біженців в Іспанії / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Роман Зозуля та Андрій Лунін з перших днів війни активно допомагають Україні. Футболісти збирають гуманітарну допомогу для постраждалих від військової агресії Росії та купують спорядження для українських військових.

Днями Зозуля та Лунін відвідали українських біженців, які виїхали до Іспанії. Зірки вітчизняного футболу влаштували справжнє свято для українців. Крім гуманітарної допомоги, футболісти роздали автографи та зіграли символічний товариський матч.

Реклама

"За час повномасштабного вторгнення рашистів в Україну, Іспанія прийняла понад 25 тисяч українських біженців. Разом з Андрій Лунін приїхали до родин українців в Мадриді, які вимушено покинули свої домівки. Війна, на жаль, залишає свої шрами на найвразливіших категоріях населення – дітях. У центрі, який відвідали, наразі перебуває 80 діток. Ми намагалися їх максимально відволікти і повернути до мирного життя. Зі старшими – зіграли товариський матч. Перемогла, звісно, Україна", – написав Зозуля у своєму Facebook .

Реклама

Зазначимо, що Роман Зозуля виступає в Іспанії з 2016 року. Український нападник є гравцем Фуенлабради, яка виступає у другому дивізіоні.

Зозуля став новачком Фуенлабради / Фото: Twitter

Воротар Андрій Лунін виступає за мадридський Реал із 2018 року. Цього сезону він провів два поєдинки в Кубку Іспанії.

Реклама