Не знав, як звати президента. Курйозний зашквар Петракова

Влітку 2019 року збірна України U-20 тріумфально виграла молодіжний чемпіонат світу Польщі. Одразу після перемоги Президент України Володимир Зеленський зателефонував тренеру чемпіонів Олександру Петракову, щоб привітати з перемогою.
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Але, на свій сором, Олександр Васильович не знав, як звуть главу держави.
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"Коли ми виграли чемпіонат світу U-20, він лише став президентом та зателефонував привітати, а я навіть не знав його імені та прізвища.
Я просто назвав його "мій президент", – сказав Петраков у програмі Футбол News.
Нагадаємо, у фіналі молодіжного ЧС-2019 "синьо-жовті" обіграли Корею – 3:1.
З нагоди першої перемоги на чемпіонатах світу з футболу Президент України Володимир Зеленський нагородив головного тренера збірної України U-20 Олександра Петракова званням "Заслужений працівник фізичної культури та спорту України".