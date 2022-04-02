Не знал, как зовут президента. Курьезный зашквар Петракова

Летом 2019 года сборная Украины U-20 триумфально выиграла молодежный чемпионат мира Польше. Сразу после победы Президент Украины Владимир Зеленский позвонил тренеру чемпионов Александру Петракову, чтобы поздравить с победой.
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Но, к своему стыду, Александр Васильевич не знал, как зовут главу государства.
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"Когда мы выиграли чемпионат мира U-20, он только стал президентом и позвонил поздравить, а я даже не знал его имени и фамилии.
Я просто назвал его "мой президент", – сказал Петраков в программе Футбол News.
Напомним, в финале молодежного ЧМ-2019 "сине-желтые" обыграли Корею – 3:1.
По случаю первой победы на чемпионатах мира по футболу, Президент Украины Владимир Зеленский наградил главного тренера сборной Украины U-20 Александра Петракова званием "Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины".