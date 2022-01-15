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Не потрібно! У Росії відреагували на загрозу приїзду Шеви до Москви

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
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15 січня, 23:36
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У березні збірна Польщі зіграє у Москві з росіянами матч плей-оф за вихід на ЧС-2022. Мостовий не хотів би, щоб поляків до цієї гри готував Шевченко
Шевченко і Мостовий
Шевченко і Мостовий / Фото: Getty Images, Instagram

Одразу після відставки з посади головного тренера Дженоа Андрій Шевченко може очолити збірну Польщі.

Переговори вже тривають.

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Якщо це станеться, саме під керівництвом Шевченка поляки зіграють 24 березня на московських "Лужниках" з росіянами перший матч плей-оф за вихід на ЧС-2022 – на переможця цієї пари 29 березня чекатиме найкращий у протистоянні Швеція – Чехія.

Що цікаво, у Росії вже встигли заявити, що Шеві не варто приймати пропозицію поляків.

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Бояться?

За словами ексгравця збірної РФ Олександра Мостового, таку пораду Шеві він дає із найдобріших спонукань.

"Призначення може відбутися лише на одну гру. Програєш стики – і все", – попереджає Шеву Мостовий у коментарі Чемпіонату.

"Здивуюсь, якщо Шевченко очолить збірну Польщі. Так, він один із кандидатів, але там два чи три тренери вже відмовилися. І все це гласно, а негласно, мабуть, ще більше".

"Моя думка: наразі до Польщі йти не потрібно. Я б не радив. Якщо поляки потпраплять на чемпіонат світу – це вже інша справа", – додав Мостовий.

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Нагадаємо, інформація про можливе призначення Шевченка головним тренером збірної Польщі з'явилася 10 днів тому.

Однак тоді голова польського футболу Цезарій Кулеша заявив: "Шевченко – цікавий тренер, але має контракт із Дженоа".

Проте тепер Шева вже вільний, тож, схоже, ніщо не заважає йому стати наставником найкращого нападника світового футболу поляка Роберта Левандовського.

Левандовський та Шевченко. Фото Reuters/AFP
Левандовський та Шевченко. Фото Reuters/AFP

Що цікаво, раніше й український експерт Олег Федорчук порадив Шевченку відмовитись від пропозиції поляків, зауваживши:

"Після невдачі в Дженоа Шевченку точно не слід очолювати кризову команду, та ще й напередодні її вирішальних ігор. Йому потрібно зробити паузу на рік-два, а потім попрацювати певний період без тиску", – заявив Федорчук у коментарі FanDay.

Дивіться, як Шева забив Росії на "Лужниках" 1999-го

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