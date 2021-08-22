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Наставник збірної України запалив у матчі зірок світового футболу

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
22 серпня, 16:45
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Руслан Ротань зіграв у товариському матчі за участю знаменитостей зі світу футболу і був одним з кращих на полі
/ Фото: ФФУ

У суботу, 21 серпня, в Ризі пройшов товариський матч, присвячений 100-річчю Федерації футболу Латвії. У поєдинку брали участь легенди світового та латвійського футболу.

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Збірна світу виявилася майстерніша за місцевих зірок і перемогла латишів з рахунком 6:1. У складі команди легенд світового футболу виступив наставник молодіжної збірної України Руслан Ротань, який оформив дубль в матчі.

Читайте також: Ротань оголосив склад молодіжної збірної України на стартові матчі відбору Євро-2023

Руслан Ротань в складі збірної світових зірок
Руслан Ротань в складі збірної світових зірок / Фото: Инстаграм

Головний тренер "молодіжки" залишився задоволений своїм виступом і подякував організаторам матчу за можливість зіграти в такій зірковій команді. Про це він написав в своєму Instagram.

"Було дуже приємно зіграти в такій зірковій команді. Спасибі за неймовірні емоції!!! Вітаю Федерацію футболу Латвії зі 100-річчям", – прокоментував в Instagram Руслан Ротань.

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Варто відзначити, що партнерами Ротаня були володар "Золотого м'яча-2000" Луїш Фігу, екс-гравець Челсі Флоран Малуда, португалець Нуну Гомеш та інші.

Склад збірної світових легенд: Луїш Фігу (Португалія), Кевін Кураньї (Німеччина), Флоран Малуда (Франція), Хаміт Алтинтоп (Туреччина), Йоргос Карагуніс (Греція), Рубен де ла Ред (Іспанія), Андрес Опер (Естонія), Томас Данілявічюс (Литва), Маріюс Станкявічюс (Литва), Нуну Гомеш (Португалія), Руслан Ротань (Україна), Мартін Йіранек (Чехія), Луї Саа (Франція), Ройстон Дренте (Нідерланди), Хуан Мануель Пена (Болівія), Леван Кобіашвілі (Грузія), Давид Муджирі (Грузія), Сергій Парейко (Естонія), Сергій Ігнашевич (Росія).

Нагадаємо, що днями легендарний футболіст Шахтаря Даріо Срна взяв участь у виставковому матчі за участю знаменитостей зі світу футболу і також відзначився дублем за зірок.

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Товариський матч легенд світового і латвійського футболу

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