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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Спадкоємець Мессі виграв приз найкращому молодому футболісту з історичним розривом

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор сайту segodnya.ua
22 листопада, 17:25
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Півзахисник Барселони Педрі став переможцем щорічної нагороди найкращому молодому футболісту в Європі Golden Boy 2021 з історичним розривом
Педрі - нова зірка Барселони
Педрі - нова зірка Барселони / Фото: Reuters

Педрі переміг у голосуванні з величезною перевагою, випередивши свого найближчого переслідувача англійця Джуда Беллінгема з дортмундської Боруссії з різницею у 199 очок.

Ніколи в історії нагороди Golden Boy не було такого величезного розриву між першим та другим місцем!

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Педрі всього 18 років, але вже зараз йому пророкують славу його знаменитого ексодноклубника Ліонеля Мессі. Вже зараз іспанця оцінюють у 80 мільйонів євро! Не дивно, що Барселона прописала у контракті футболіста відступні в 1 мільярд євро.

Нагадаємо, що до шорт-листу нагороди входили українські футболісти. Ілля Забарний з Динамо та Михайло Мудрик із Шахтаря.

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Ілля Забарний і Михайло Мудрик претендують на нагороду Golden Boy
Ілля Забарний і Михайло Мудрик претендують на нагороду Golden Boy / Фото: Getty Images

Починаючи з 2003 року, премію щорічно вручає італійське видання Tuttosport. Лауреатами нагороди у різний час ставали Ліонель Мессі, Вейн Руні, Кіліан Мбаппе, а попереднім переможцем став Ерлінг Голанд.

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5
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29
6
Олександрія
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15:13
23
7
Десна
15
17:22
21
8
Верес
14
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19
9
Металіст 1925
14
16:22
19
10
Колос
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9:21
14
11
Рух
14
13:20
13
12
Львів
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Чорноморець
15
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11
14
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10
15
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