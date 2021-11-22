Спадкоємець Мессі виграв приз найкращому молодому футболісту з історичним розривом

Півзахисник Барселони Педрі став переможцем щорічної нагороди найкращому молодому футболісту в Європі Golden Boy 2021 з історичним розривом

Педрі - нова зірка Барселони / Фото: Reuters

Педрі переміг у голосуванні з величезною перевагою, випередивши свого найближчого переслідувача англійця Джуда Беллінгема з дортмундської Боруссії з різницею у 199 очок.

Ніколи в історії нагороди Golden Boy не було такого величезного розриву між першим та другим місцем!

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Педрі всього 18 років, але вже зараз йому пророкують славу його знаменитого ексодноклубника Ліонеля Мессі. Вже зараз іспанця оцінюють у 80 мільйонів євро! Не дивно, що Барселона прописала у контракті футболіста відступні в 1 мільярд євро.

Нагадаємо, що до шорт-листу нагороди входили українські футболісти. Ілля Забарний з Динамо та Михайло Мудрик із Шахтаря.

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Ілля Забарний і Михайло Мудрик претендують на нагороду Golden Boy / Фото: Getty Images

Починаючи з 2003 року, премію щорічно вручає італійське видання Tuttosport. Лауреатами нагороди у різний час ставали Ліонель Мессі, Вейн Руні, Кіліан Мбаппе, а попереднім переможцем став Ерлінг Голанд.