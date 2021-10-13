Перший футболіст за мільярд! рекордсмен грає в Барселоні

Барселона підпише новий контракт зі своїм головним талантом Педрі. Іспанець стане найдорожчим футболістом в історії, якщо його хтось зважиться все ж викупити

Відступні за Педрі складуть мільярд євро / Фото: Reuters

За інформацією відомого журналіста Фабріціо Романо, Барселона досягла домовленості з Педрі про продовження контракту до червня 2026 року.

Нова угода буде підписана в найближчі дні. Також він повідомив, що сума відступних за іспанського футболіста складе рекордний один мільярд євро!

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Transfermarkt оцінює 18-річного футболіста в 80 мільйонів євро. Це означає, що той, хто забажає придбати гравця, повинен буде переплатити каталонцям більш, ніж в 12 разів.

Нагадаємо, що на цей момент найдорожчим трансфером є перехід Неймара з Барселони в Парі Сен-Жермен за 222 мільйони євро. До речі, раніше ми писали, що Неймар намагався поцілувати суперника під час матчу – незвичайний спосіб залагодити конфлікт.