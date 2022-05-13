Знайшли згорілим у багажнику. У Мексиці загинув футболіст

Антоніо Салазар раніше виступав за молодіжну збірну Мексики. За попередніми даними футболіста вбили та спалили

Скоріше за все, Салазара вбили / Фото: Колаж: Сьогодні

33-річного Антоніо Салазара знайдено мертвим у багажнику автомобіля поблизу мексиканського міста Тонала. Тіло обгоріло настільки, що поліцейським знадобилося кілька днів, щоб ідентифікувати загиблого.

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Поліція розслідує обставини загибелі колишнього гравця молодіжної збірної Мексики. За попередніми даними, Салазара вбили, після чого підпалили авто, повідомляє Daily Mail.

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Минулого місяця біля Мотижина було знайдено тіло 25-річного Олександра Сухенко. Колишнього футболіста клубу Чайка, котрий виступав у Другій лізі чемпіонату України.

Футболіста було вбито російськими окупантами разом із батьками. Їхні тіла знайшли в братській могилі.