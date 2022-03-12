Наш будинок – твій будинок. Колишній клуб Андрія Луніна приймає біженців із України

Екс-клуб українського голкіпера Реал Ов'єдо допомагає юним футболістам з України та їхнім сім'ям житлом і продуктами

/ Фото: Instagram realoviedo

Іспанський футбол не залишився осторонь важких для нашої країни часів. Руку допомоги для українських біженців подав футбольний клуб Реал Ов'єдо, за який у 2020 році виступав Андрій Лунін. Раніше український голкіпер разом з іншими спортсменами просив про допомогу та закриття неба над Україною.

/ Фото: Instagram realoviedo

Реклама

Перша сім'я вже прибула на Піренейський півострів, про що і повідомив воротар збірної України та мадридського Реалу у своєму Instagram.

"Приїхала перша сім'я з Харкова і вже в Іспанії, дякую Реалу Ов'єдо за допомогу!!! Чекаємо ще дві сім'ї".

/ Фото: https://www.instagram.com/lunin_andrey/

Відповідний пост з'явився і на офіційній сторінці Instagram Реала Ов'єдо, представники якого підтримали родини юних українських футболістів, і тепер готові забезпечувати їх усім необхідним.

Реклама

"Наш будинок – твій будинок. Ми подбаємо про вас, як про велику сім'ю, якою ми є. Перші хлопчики та їхні сім'ї прибувають у FUNDOMA з України. У ці дні ми проситимемо вас допомагати!"

/ Фото: Instagram realoviedo

FUNDOMA – це навчальний фонд гірників іспанського регіону Астурія, саме на території цього фонду будуть розміщені українські біженці.

Раніше підтримку українському голкіперу Андрію Луніну висловив і головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті.