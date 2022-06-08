8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
12 червня 21:45
Іспанія --
Чехія --
12 червня 21:45
Швейцарія --
Португалія --
13 червня 21:45
Франція --
Хорватія --
13 червня 21:45
Данія --
Австрія --
14 червня 19:00
Вірменія --
Шотландія --
14 червня 21:45
Україна --
Ірландія --
14 червня 21:45
Англія --
Угорщина --
14 червня 21:45
Німеччина --
Італія --
14 червня 21:45
Польща --
Бельгія --
14 червня 21:45
Нідерланди --
Уельс --
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Починаємо шлях у Лізі націй! Стартовий склад України на матч із Ірландією

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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8 червня, 20:28
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Команда Олександра Петракова готується до першої гри у новому сезоні Ліги націй. Розповідаємо, хто вийде із перших хвилин на полі стадіону "Авіва"
Головний тренер збірної України Олександр Петраков
Головний тренер збірної України Олександр Петраков

Незабаром збірна України проведе стартовий поєдинок у Лізі націй. Суперником команди Петракова стануть ірландці. Онлайн-трансляція матчу Ірландія – Україна доступна у нас на сайті. Початок – о 21:45 за київським часом.

Тим часом наставники команд Стівен Кенні та Олександр Петраков визначилися зі стартовими складами на гру. Наш коуч вдався до масової ротації порівняно з грою проти Уельсу, залишивши в основі лише Віталія Миколенка.

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ІРЛАНДІЯ: Келлехер – Крісті, Коллінз, Даффі, Іган, Стівенс – Каллен, Хендрік – Огбене, Робінсон, Найт.

Запасні: Талбот, Траверс, Макклін, Браун, Молумбі, Хемілтон, О'Ші, Хуріхейн, Обафемі, Ебоселе, Кін, Парротт.

УКРАЇНА: Лунін – Бондар, Сирота, Попов, Качараба, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Мудрик, Зубков – Довбик

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Запасні: Пятов, Різник, Матвієнко, Попов, Забарний, Зінченко, Караваєв, Пихалеьонок, Ігнатенко, Малиновський, Циганков, Сікан.

Зазначимо, що фаворитом, як і раніше, є збірна Ірландії, коефіцієнт на неї дорівнює 2.60. У свою чергу, на Україну можна поставити за 3.05, а на нічию – 3.10.

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Поєдинок у прямому ефірі можна буде переглянути на телеканалах Індіго та Футбол 1. Крім того, пряма трансляція матчу Ірландія – Україна буде на сервісі OLL.TV.

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