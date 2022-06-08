Починаємо шлях у Лізі націй! Стартовий склад України на матч із Ірландією

Команда Олександра Петракова готується до першої гри у новому сезоні Ліги націй. Розповідаємо, хто вийде із перших хвилин на полі стадіону "Авіва"

Головний тренер збірної України Олександр Петраков

Незабаром збірна України проведе стартовий поєдинок у Лізі націй. Суперником команди Петракова стануть ірландці. Онлайн-трансляція матчу Ірландія – Україна доступна у нас на сайті. Початок – о 21:45 за київським часом.

Тим часом наставники команд Стівен Кенні та Олександр Петраков визначилися зі стартовими складами на гру. Наш коуч вдався до масової ротації порівняно з грою проти Уельсу, залишивши в основі лише Віталія Миколенка.

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ІРЛАНДІЯ: Келлехер – Крісті, Коллінз, Даффі, Іган, Стівенс – Каллен, Хендрік – Огбене, Робінсон, Найт.

Запасні: Талбот, Траверс, Макклін, Браун, Молумбі, Хемілтон, О'Ші, Хуріхейн, Обафемі, Ебоселе, Кін, Парротт.

УКРАЇНА: Лунін – Бондар, Сирота, Попов, Качараба, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Мудрик, Зубков – Довбик

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Запасні: Пятов, Різник, Матвієнко, Попов, Забарний, Зінченко, Караваєв, Пихалеьонок, Ігнатенко, Малиновський, Циганков, Сікан.

Зазначимо, що фаворитом, як і раніше, є збірна Ірландії, коефіцієнт на неї дорівнює 2.60. У свою чергу, на Україну можна поставити за 3.05, а на нічию – 3.10.

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Поєдинок у прямому ефірі можна буде переглянути на телеканалах Індіго та Футбол 1. Крім того, пряма трансляція матчу Ірландія – Україна буде на сервісі OLL.TV.