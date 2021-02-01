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На чемпіонаті світу-2022 трибуни будуть забиті глядачами

1 лютого, 19:16

Олена Павлова Олена Павлова

Президент ФІФА Джанні Інфантіно будує сміливі плани на мундіаль в Катарі

Президент ФІФА Джанні Інфантіно заявив, що чемпіонат світу з футболу 2022 року в Катарі пройде з глядачами на трибунах. Пряму трансляцію спільної конференції ФІФА і Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) провело агентство Reuters. Раніше в Катарі з вогнями і салютом відкрили четвертий стадіон ЧС-2022.

"Так, в наступному році на чемпіонаті світу в Катарі, який пройде з 21 листопада по 18 грудня, у нас будуть повні стадіони. На той час COVID-19 буде переможений. Якщо ж через два роки пандемія не завершиться, то, я думаю, у нас будуть проблеми серйозніші, ніж чемпіонат світу", – зазначив Інфантіно.

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Джанні Інфантіно

Джанні Інфантіно / Фото: Reuters

Ми також повідомляли, що 67 мігрантів з Непалу загинули при підготовці до ЧС-2022. Десяткам сімей довелося чекати отримання тіл своїх родичів протягом декількох місяців.

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Нагадаємо, що збірна України у відборі на чемпіонат світу потрапила в одну групу з Францією, Фінляндією, Боснією і Герцеговиною та Казахстаном. Дивіться розклад України у відборі на ЧС-2022.

В Катарі відкрили стадіон до ЧС-2022

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глядачі чемпіонат світу ЧС-2022 коронавірус Джанні Інфантіно
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