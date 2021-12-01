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Ми ж мавпи! Воротареві Челсі не дали приз Яшина

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
1 грудня, 08:41
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Знаменитий французький захисник Патріс Евра звинуватив організаторів церемонії вручення "Золотого м'яча" у расизмі
Менді - №1 у Челсі
Менді - №1 у Челсі / Фото: REUTERS

Колишній захисник збірної Франції Патріс Евра висловився про приз імені Лева Яшина – найкращого воротаря року. Нагороду отримав голкіпер ПСЖ Джанлуїджі Доннарумма.

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"А що щодо Едуара Менді? А, ну він же грає у Кубку Африки: ми ж мавпи, тому ніхто не поважає цей турнір. Це єдиний турнір, заради якого футболістам доводиться залишати клуб на три тижні. Тому що в Африки завжди мало простору для маневру. Але все зміниться, обов'язково зміниться", – цитує Евра "Євроспорт".

На чемпіонаті Європи 2020 року Доннарумма був визнаний найкращим гравцем турніру. Він допоміг збірній Італії здобути сім перемог у семи матчах і пропустив чотири м'ячі. У фінальній зустрічі з командою Англії (1:1, 3:2 – по пенальті) воротар відбив два вирішальні 11-метрові удари.

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Воротар лондонського Челсі та збірної Сенегалу Едуар Менді посів у голосуванні друге місце. З клубом він виграв Лігу чемпіонів та Суперкубок УЄФА, був названий найкращим воротарем ЛЧ-2021.

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