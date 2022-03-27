Моя дружина зазомбована! Легенда збірної Росії висловився про війну

Колишній форвард збірної Росії Олег Саленко під час війни живе у Києві та допомагає теробороні бити ворога

Саленко розуміє, хто розв'язав війну / Фото: REUTERS

Найкращий бомбардир ЧС-1994 Олег Саленко народився у Санкт-Петербурзі. Пограв пару років у київському Динамо, у чемпіонатах Іспанії, Шотландії, Туреччини, Польщі.

Зіграв один матч за збірну України, а потім у складі Росії вирушив на мундіаль, де в одному матчі забив п'ять голів! Це рекорд чемпіонатів світу.

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Після завершення кар'єри Саленко живе у Києві, де й зустрів війну з Росією.

"У мене сімейна ситуація, скажімо так, нестандартна. Я народився і значну частину життя прожив у Росії. Там у мене одна сім'я – перша дружина та син. Дружину я вже послав куди подалі: вона зазомбована і вірить кремлівській пропаганді", – цитує футболіста FanDay.

Олег Саленко

До речі, раніше Саленко пояснив, чому Путін втратив голову і став тираном.

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Нагадаємо, що два роки тому Олег Саленко запропонував провести товариський матч між ветеранами збірних України та Росії.