Матч "Шахтар" – "Динамо" не відбудеться. "Гірникам" заборонили покидати країну

Команди повинні були провести "товарняк" в Еміратах

У Білорусі футбольним клубам з державним фінансуванням заборонили проводити навчально-тренувальні збори за кордоном. У разі порушення цієї вказівки клуби втратять держпідтримку.

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Обмеження стосуються БАТЕ, солігорського "Шахтаря", "Торпедо-БелАЗ", мінського "Динамо" і "Руху". Частина клубів намагається вирішити це питання з білоруською федерацією футболу та місцевим міністерством спорту, повідомляє Прессбол.

Нагадаємо, що солігорський "Шахтар" – чинний чемпіон Білорусі. Клуб тренує український фахівець Роман Григорчук. На 21 січня був запланований товариський матч між "Шахтарем" і київським "Динамо". Поєдинок повинен був відбутися в Об'єднаних Арабських Еміратах. Вчора "Динамо" вилетіло до ОАЕ.

Нагадаємо, що осінню частину української Прем'єр-ліги "Динамо" завершило на першому місці. Клуб також вийшов до плей-оф Ліги Європи.

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