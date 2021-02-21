Мама Роналдіньо померла через коронавірус

71-річна мама легендарного бразильського футболіста Роналдіньо – Мігеліна Елої Дос Сантос – померла через наслідки коронавіруса.

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Нагадаємо, ще в грудні 40-річний екс-футболіст розповів, що його мати бореться за життя і знаходиться у відділенні інтенсивної терапії.

Роналдіньо став чемпіоном світу в складі збірної Бразилії в 2002 році, а також виграв Лігу чемпіонів у "Барселоні" в 2006-му. У 2005 році Роналдіньо отримав "Золотий м'яч", а також був два роки поспіль названий кращим футболістом світу за версією ФІФА.

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Нагадаємо, що сам Роналдіньо переніс коронавірус у жовтні. Бразилець не відчував ніяких симптомів, але змушений був піти на самоізоляцію.

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Додамо, що тільки в серпні Роналдіньо випустили на свободу після піврічного арешту. Знаменитий бразилець разом зі своїм братом Роберто де Ассісом провів в ув'язненні 171 день за в'їзд в Парагвай за підробленими документами.

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