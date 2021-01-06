Лідер чемпіонату Іспанії програв клубу третього дивізіону і вилетів з Кубка країни

Лідер чемпіонату Іспанії мадридський "Атлетіко" сенсаційно програв "Корнелії" з третього дивізіону і вилетів з Кубка країни вже після другого раунду (1/32 фіналу). "Матрасники" пропустили на сьомій хвилині від Адріан Хіменеса, але так і не змогли відігратися – 0:1.

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Цікаво, що в минулому сезоні команда Дієго Сімеоне також стала жертвою клубу з нижчої ліги, але вже в 1/16 фіналу. В останній раз "Атлетіко" грав у фіналі Кубка Іспанії в 2013 році, коли в додатковий час обіграв "Реал" (2:1).

В цілому ж "Атлетіко" 10 разів перемагав у національному кубку і займає в рейтингу четверте місце. Лідирує за кількістю перемог в Кубку Короля "Барселона" – 30 трофеїв.

Раніше ми писали, що "Атлетіко" розірвав контракт з Дієго Костою після проблем з венами. Не виключено, що в новому році іспанський форвард буде рятувати "Арсенал" від вильоту з АПЛ.

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Дивіться, як "Атлетіко" грає в Лізі чемпіонів:

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