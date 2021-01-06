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Лидер чемпионата Испании проиграл клубу из третьего дивизиона и вылетел из Кубка страны

6 января, 22:26

Александр Трикиша Александр Трикиша

Кубок Короля подарил болельщикам первую сенсацию

Лидер чемпионата Испании мадридский "Атлетико" сенсационно проиграл "Корнельи" из третьего дивизиона и вылетел из Кубка страны уже после второго раунда (1/32 финала). "Матрасники" пропустили на седьмой минуте от Адриан Хименеса, но так и не смогли отыграться – 0:1.

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Интересно, что в прошлом сезоне команда Диего Симеоне также стала жертвой клуба из низшей лиги, но уже в 1/16 финала. В последний раз "Атлетико" играл в финале Кубка Испании в 2013 году, когда в дополнительное время обыграл "Реал" (2:1).

В целом же "Атлетико" 10 раз побеждал в национальном кубке и занимает в рейтинге четвертое место. Лидирует по количеству побед в Кубке Короля "Барселона" – 30 трофеев.

Ранее мы писали, что "Атлетико" разорвал контракт с Диего Костой после проблем с венами. Не исключено, что в новом году испанский форвард будет спасать "Арсенал" от вылета из АПЛ.

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Смотрите, как "Атлетико" играет в Лиге чемпионов:

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Атлетико Мадрид кубок Испании

Источник: Сегодня|Спорт

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