Леоненко: Після націоналізації Динамо буде ду** – продадуть базу та поля

Відомий футболіст київського клубу малює команді незавидне майбутнє – продаж бази та полів, відсутність інвестора

Віктор Леоненко каже, що Динамо найближчим часом націоналізують / Фото: Колаж: Сьогодні

Не райдужну перспективу найближчого майбутнього описав київському клубу колишній футболіст Віктор Леоненко. Він заявив, що Динамо націоналізують, вже нібито "ходять такі розмови, але це не точно".

"Думаю, Динамо вже скоро у них (брати Суркісів) заберуть", – каже Леоненко.

Що буде з командою після того, як вона перейде у власність держави. Найкращий футболіст України 1992-1994 років вважає, що "Буде дупа. Найімовірніше, все розпродадуть: поля, базу. Адже у нас так націоналізують".

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При цьому ексфутболіст не знає, хто з бізнесменів міг би купити Динамо сьогодні. "Наразі не знаю. П'ять років тому хотіли купити якісь китайці, але не продали".

Віктор Леоненко заявив, що Динамо Київ заберуть у братів Суркісів та націоналізують / Фото: Колаж: Сьогодні

Сам Леоненко днями залишився без роботи експерта на каналах "Футбол". Все через своє скандальне інтерв'ю, в якому він заявив, що не засуджує російських спортсменів за мовчання на тлі війни. Через кілька днів після інтерв'ю директор каналів "Футбол" Олександр Денисов написав, що співпрацю з Леоненком припинено.

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Чим займатиметься Віктор Леоненко? "Я точно не пропаду. Думатиму. Не здивуюся, якщо мені вже зараз почнуть телефонувати щодо роботи. На телебачення поки не хочу. Найімовірніше, я буду консультантом у клубі, і, думаю, що не в одному", – сказав Леоненко в інтерв'ю Fanday.