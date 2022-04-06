Легенда Динамо у окопі захищає Україну від фашистів (фото)

У свої 61 Ігор Бєланов не побоявся взяти в руки зброю та вирушити на фронт для захисту своєї країни

Ігор Бєланов вирушив на війну з Росією

24 лютого Росія вирішила розгорнути повномасштабну війну проти України. Фашистська армія Путіна бомбардує наші міста та вбиває мирне населення, зокрема й дітей.

Українські спортсмени масово підтримують нашу країну у цей нелегкий час. Наприклад, Василь Ломаченко служить у теробороні Білгород-Дністровського, а Андрій Богданов вступив до лав Збройних сил України.

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Не залишається осторонь і легенда Динамо Ігор Бєланов. Раніше екс-форвард збірної СРСР підтримав бійців ЗСУ, А тепер і сам пішов захищати країну. 61-річний одесит опинився в окопі зі зброєю в руках.

Зазначимо, що Бєланов грав за одеські СКА та Чорноморець, київське Динамо, німецькі Боруссію Менхенгладбах та Айнтрахт Брауншвейг, а також за Маріуполь. Найбільше Ігор Іванович запам'ятався виграшем Золотого м'яча у 1986 році.

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Також на рахунку форварда 33 матчі та 8 голів у складі збірної СРСР. З нею Бєланов сягав фіналу Євро-1988, де програв голландцям. А за два роки до цього Ігор Іванович відзначився хет-триком у ворота Бельгії на ЧС у Мексиці. Щоправда, його команда програла із рахунком 3:4.