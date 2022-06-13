Криваві гроші не пахнуть. Гравець збірної Польщі перейшов до Спартака, викликавши гнів на Батьківщині

Мацей Рибус не захотів залишати "теплу ванну" в Росії і по суті зачинив перед собою двері до збірної Польщі

Мацей Рибус продовжує грати у країні фашистів / Фото: Getty Images

Війна, яку фашистська Росія розв'язала проти нашої країни, максимально відвернула цивілізований світ себе. Російські клуби та збірні не допущені до участі у футбольних турнірах, а легіонери почали їхати з РФ.

Наприклад, після початку повномасштабного вторгнення фашистів до України поляк Гжегож Криховяк підбив іноземних гравців Краснодара покинути команду. Щоправда, його партнер зі збірною Мацей Рибус виявився іншою думкою.

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Захисник виступає в Росії вже десять років (з перервою на сезон у Ліоні) і встиг пограти за Ахмат та Локомотив. Початок війни не змусив Мацея залишити РФ, він продовжив виступати за "залізничників".

Цього літа у гравця завершився контракт із московським клубом, але це не підштовхнуло його покинути ізольовану країну. Рибус підписав контракт із Спартаком. Це викликало гнів у заступника міністра закордонних справ Польщі Марцина Пшидача.

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"Немає нічого ганебнішого, йдеться просто про великі гроші. І це криваві гроші. Сподіваюся, що для нього більше не буде місця у збірній. Грати з орлом на грудях – це гордість".

Зазначимо, що Рибус не викликався до збірної ні у березні, ні у червні цього року. Усього за "Кадру" захисник награв 66 матчів, відзначившись одним голом та шістьма асистами.