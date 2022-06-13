Кровавые деньги не пахнут. Игрок сборной Польши перешел в Спартак, вызвав гнев на Родине

Мацей Рыбус не захотел покидать "теплую ванну" в России и по сути закрыл перед собой дверь в сборную Польши

Мацей Рыбус продолжает играть в стране фашистов / Фото: Getty Images

Война, которую фашистская Россия развязала против нашей страны, максимально отвернула цивилизованный мир от себя. Российские клубы и сборные не допущены к участию в футбольных турнирах, а легионеры начали уезжать из РФ.

К примеру, после начала полномасштабного вторжения фашистов в Украину поляк Гжегож Крыховяк подбил иностранных игроков Краснодара покинуть команду. Правда, его партнер по сборной Мацей Рыбус оказался другого мнения.

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Защитник выступает в России уже десять лет (с перерывом на сезон в Лионе) и успел поиграть за Ахмат и Локомотив. Начало войны не заставило Мацея покинуть РФ, он продолжил выступать за "железнодорожников".

Этим летом у игрока завершился контракт с московским клубом, но и это не подтолкнуло его покинуть изолированную страну. Рыбус подписал контракт со Спартаком. Это вызвало гнев у замминистра иностранных дел Польши Марцина Пшидача.

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"Нет ничего более позорного, речь идет просто о больших деньгах. И это кровавые деньги. Надеюсь, что для него больше не будет места в сборной. Играть с орлом на груди – это гордость".

Отметим, что Рыбус не вызывался в сборную ни в марте, ни в июне этого года. Всего за "Кадру" защитник наиграл 66 матчей, отметившись одним голом и шестью ассистами.