Кріштіану Роналду помітили з гарними дівчатами. Він піднімав їм мотивацію

Один із найкращих футболістів сучасності приїхав на базу жіночої збірної Португалії, щоб підтримати команду перед початком Євро-2022

Роналду з футболістками збірної Португалії / Фото: Колаж: Сьогодні

Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду відвідав базу жіночої збірної Португалії перед стартом чемпіонату Європи. Нагадаємо, розмір призового фонду Євро-2022 збільшили вдвічі.

Своїми фотографіями із зірковим земляком поділилися воротар Патріція Мораїс, нападаюча Ана Боргес, півзахисниця Фатіма Пінто.

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Євро-2022 пройде з 6 до 31 липня 2022 року в Англії. Матч відкриття відбудеться на стадіоні "Олд Траффорд", а фінальний поєдинок – на "Уемблі".

Спочатку турнір мав пройти з 7 липня до 1 серпня 2021 року, але у зв'язку з пандемією COVID-19 турнір був перенесений на 2022 рік.

Нагадаємо, що футболісти збірної Німеччини зіграли у жіночій формі, щоб підтримати команду перед континентальною першістю.